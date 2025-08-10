صندوق نوآوری و شکوفایی، کمک هزینه تحقیق و توسعه (گرنت بلاعوض) در حوزه مواد پیشرفته را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان و اعضای هیئت علمی اعطا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محور‌های مورد نظر برای اعطای کمک هزینه تحقیق و توسعه در حوزه «مواد پیشرفته» شامل ساخت پیشرفته و چاپ سه‌بعدی، زیست‌مواد، مواد هوشمند، کامپوزیت‌ها و مواد پلیمری، نانومواد، مواد معدنی و فلزی است.

شرکت‌های دانش‌بنیان و اعضای هیئت علمی تا پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند ایده‌های فناورانه خود را در محور‌های اشاره‌شده ارسال کنند.

علاقه‌مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اعطای کمک هزینه ۵۰۰ میلیون تومانی تحقیق و توسعه در حوزه «مواد پیشرفته» با شماره تلفن‌های ۶۶۹۴۳۳۵۲-۰۲۱ و ۰۹۱۰۳۱۳۸۲۰۴ (ارزیابان فناوری‌های ظهور امیرکبیر) تماس بگیرند.