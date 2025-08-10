پخش زنده
مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فعالسازی شوراهای راهبردی استانها را گامی سرنوشتساز برای تحقق سیاستگذاری مشارکتی و مساله محور در عرصه میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روزبه کردونی در نخستین نشست شورای راهبردی ادارهکل میراثفرهنگی استان بوشهر ، بر نقش مهم شورای راهبردی استانها در همگرایی فکری و بهکارگیری سرمایه اجتماعی تاکید کرد .
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نخستین نشست شورای راهبردی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر، که با حضور جمعی از نخبگان، مدیرانکل، اساتید دانشگاه و کارشناسان برجسته برگزار شد، به ضرورت تعمیق گفتوگوی اجتماعی نظاممند و اندیشهورزی تخصصی در ساختارهای سیاستگذاری وزارتخانه تأکید کرد.
وی با استناد به راهبردهای کلان وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت : تاکید وزیر میراث فرهنگی این است که بدون شکل گیری اعتماد اجتماعی و در غیاب همراهی خرد جمعی ذینفعان، تحقق اهداف کلان وزراتخانه ناممکن خواهد بود.
کردونی شورای راهبردی استانها را به مثابه کانونی راهبردی برای سیاستگذاری هوشمند، همگرایی فکری و همافزایی تخصصی برشمرد و فعالسازی آن را ضامن تداوم اثرگذاری و کارآمدی فرآیندهای تصمیمسازی وزارتخانه دانست.
وی افزود: شورای راهبردی استان با مدیریت خردمندانه و مشارکت گسترده همه ذینفعان، میتواند سرمایهای ارزشمند برای مدیریت منطقهای و ملی وزارتخانه باشد.
مشاور وزیر با تأکید بر جایگاه بیبدیل سرمایه اجتماعی در ارتقاء پایداری فرآیندهای میراثفرهنگی، گفت : سرمایه اجتماعی پشتوانه اصلی شورای راهبردی برای شکلدهی به سیاستهای مبتنی بر مشارکت فعال، شفافیت، و کارآمدی است.
وی افزود : ارتقاء و تقویت شورای راهبردی استانها، نه تنها گامی مهم در تحقق آرمانهای وزارتخانه است بلکه زمینه ساز انسجام سیاستهای ملی و منطقهای است. در سایه خردورزی مستمر و همافزایی تخصصی ذینفعان محقق میشود.