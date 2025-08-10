با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، نخستین پرواز‌های حامل زائران اباعبدالله الحسین (ع) از فرودگاه بین‌المللی شهید صدوقی یزد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد گفت: امروز ۲۰۴ نفر از مشتاقان زیارت کربلا با پروازی معنوی راهی نجف اشرف شدند.

دهقان افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا تاریخ ۲۵ مردادماه، بیش از دو هزار و پانصد زائر حسینی در قالب ۱۳ پرواز، از مسیر هوایی به این سفر معنوی مشرف خواهند شد.

این اعزام‌ها در حالی آغاز شده است که پیش‌بینی می‌شود امسال نیز میلیون‌ها نفر از سراسر جهان در راهپیمایی اربعین حسینی شرکت کنند.