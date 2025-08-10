پخش زنده
امروز (یکشنبه)، شهرهای عراقی «به طور کامل» فهرست ۱۵ شهر با بالاترین دمای جهان را در اختیار گرفتند؛ به طوری که هیچ شهری از کشورهای دیگر در این فهرست دیده نمیشود و همه شهرها عراقی بودند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، بر اساس فهرست اعلام شده، بالاترین دماهای ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته، فرودگاه بصره با ۵۲ درجه سانتیگراد در صدر قرار گرفت. پس از آن شهر ناصریه، شهر سماوه، شهر عماره، سپس شهر رفاعی در استان ناصریه، فرودگاه نجف، شهر کربلا، شهر علی غربی، فرودگاه بغداد، شهر هیت در استان الانبار، شهر حى از توابع استان واسط، شهر مرزی بدره (نزدیک مرز ایران)، شهر دیوانیه و در نهایت منطقه عین تمر در کربلا با دمای ۴۸/۸ درجه سانتیگراد قرار گرفتند.