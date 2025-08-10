یک گروه ۳۰ نفره متشکل از دانشجویان دختر دانشگاههای تربت حیدریه و مشهد به مدت ۶ روز به انجام فعالیت های جهادی در کدکن پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج کربلای کدکن گفت: گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه های تربت حیدریه و دانشگاه های سجاد و خیام مشهد، در قالب بسیج سازندگی و جهاد امیدآفرینی، با حضور در روستاهای اسفیز و دافی از توابع بخش کدکن، اقدامات ارزشمندی در حوزه‌ های آموزشی، فرهنگی و عمرانی انجام دادند.

سروان پاسدار رضا خجسته افزود: اعضای این اردوی جهادی که شامل ۳۰ دانشجوی دختر بودند، به مدت ۶ روز در دو مدرسه منطقه کدکن به رنگ‌ آمیزی و بازسازی فیزیکی پرداختند.

وی ادامه داد: هدف از این برنامه تنها رنگ‌ آمیزی دیوارها نبود، بلکه تقویت روحیه همدلی و تلاش با حضور پرانرژی دانشجویان، از اهداف این برنامه بود.

خجسته گفت: این حرکت خودجوش دانشجویی، نمادی از همبستگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری نسل جوان در برابر نیازهای جامعه است و امید می‌رود الگویی برای ادامه چنین اقداماتی در دیگر مناطق محروم کشور باشد.