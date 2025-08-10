پخش زنده
نماینده مردم سراب در مجلس گفت: سرمایهگذاری در گردشگری به معنای ایجاد جریان پایدار درآمد است، درآمدی که با حضور گردشگران پایدار و غیرقابل قیاس با بسیاری از منابع دیگر خواهد بود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجید نصیرپور با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری شهرستان سراب گفت: درآمد ناشی از حضور گردشگران قابل مقایسه با هیچ منبع دیگری نیست و عقل حکم میکند هر مانعی که بر سر راه سرمایهگذاران وجود دارد برطرف و مسیر ورود سرمایه به این حوزه هموار شود و فرایندهای صدور مجوز سرمایهگذاری را تسهیل کنیم.
وی همچنین بر ایجاد ظرفیتهای جدید، معرفی جامع توانمندیها و استفاده حداکثری از نمایشگاهها بهعنوان ویترین استان آذربایجان شرقی تأکید کرد.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی افزود : برای تحقق این هدف، باید فرایندهای صدور مجوز سرمایهگذاری حوزه گردشگری و صدور موافقتهای اصولی تسهیل شود و نگاه تازهای به فعالان و سرمایهگذاران حوزه گردشگری داشته باشیم تا انگیزه و تمایل آنها برای ورود به این بخش افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به لزوم ایجاد ظرفیتهای جدید در حوزه گردشگری گفت : دعوت از وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای سفر به سراب و استان در دو مرحله انجام شده است تا ظرفیتهای گردشگری این شهرستان، هم در بُعد محلی و هم در بُعد میانشهرستانی، بهصورت دقیق بررسی شود.
نصیرپور با تأکید بر اهمیت معرفی جامع ظرفیتها افزود: اگر با برنامهای جامع و شاخص به معرفی توانمندیهای خود بپردازیم، میتوانیم جایگاه سراب را در نقشه گردشگری کشور ارتقا دهیم. در همین راستا، معرفی ظرفیتهای گردشگری خوراک و کشاورزی سراب از طریق برگزاری صبحانههای کاری در وزارتخانهها، ابتکاری بود که بازتاب مثبتی در معرفی این حوزهها داشت.
وی همچنین نمایشگاهها را ویترین استان برای معرفی توانمندیها دانست و گفت: هر آنچه از ظرفیت و توانایی وجود دارد، نهتنها در سراب بلکه در کل استان، باید در نمایشگاهها به نمایش گذاشته شود تا فرصتهای بیشتری برای جذب سرمایهگذار و گردشگر ایجاد شود.