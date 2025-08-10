مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: سه تصفیه خانه آب شرب تا سه ماه آینده در این استان افتتاح و اهالی ۳۰۰ روستای ساکن از آب سالم و بهداشتی بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود خیرجو روز یکشنبه اظهار کرد: در شمال استان که از مناطق دارای تنش آبی است سه تصفیه خانه در حال اجرا داریم که یکی در شهرستان انگوت برای تامین آب ۱۵۴ روستا اجرا می‌شود.

وی افزود: دومین تصفیه خانه با ظرفیت آبدهی ۸۰ لیتر در ثانیه در منطقه آج اشمه و سومی در منطقه اصلاندوز سه راهی یاباندور شمال استان اردبیل در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل ادامه داد: از مجموع یک هزار و ۷۴۸ روستای استان ۷۲۵ روستا خارج از پوشش این شرکت است و با وجود بالا بودن رقم روستا‌های غیر تحت پوشش، جمعیت روستایی زیرپوشش شرکت آب و فاضلاب استان ۸۱ درصد کل روستاییان را شامل می‌شود.

خیرجو تصریح کرد: ساکنان ۸۳۸ روستا در استان اردبیل از نظر آب شرب در حالت ناپایدار و ۱۸۵ روستا نیز از به طور شبانه روزی از آب سالم و پایدار برخوردارند و در بخش اعظم روستا‌های دارای ناپایداری آب شرب هم به وسیله تانکر‌ها آبرسانی سیار انجام می‌شود.

وی گفت: ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه تاسیسات آب شرب در استان وجود دارد که کنترل و بکارگیری آنها نیاز به اعتبارات زیادی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل همچنین با اشاره به کمبود حدود ۷۰ میلی متر یا به عبارتی ۲۷ درصدی بارندگی‌ها در استان گفت: با این وجود نسبت به سال قبل در پشت سد یامچی به عنوان تامین کننده آب شهر اردبیل، حدود چهار تا پنج میلیون لیتر آب ذخیره داریم که در سایه تلاش همکاران شرکت در مدیریت شبکه توزیع و مصرف جمع آوری شده است.

خیرجو اضافه کرد: با وجود اینکه هنوز از اعتبارات عمرانی سال جاری مبلغی به شرکت آب و فاضلاب استان تعلق نگرفته هیچ یک از کارگاه‌ها و طرح‌های این شرکت تعطیل نیست و خدمات رسانی بی وقفه به مردم ادامه دارد.

وی گفت: از رسانه‌ها استقبال می‌کنیم و حرف و سخن تمام فعالان فضای مجازی دارای را همکار خود می‌دانیم، زیرا آنها مشکلات را به ما گوشزد می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل ادامه داد: افزایش دمای هوا در روز‌های گذشته در استان، شوکی را در مصرف بی رویه آب نشان داد و شبکه توزیع آب دچار مشکل شد ولی حدود ۲۴ رسانه رسمی و فعال در شبکه‌های اجتماعی به یاری شرکت آب و فاضلاب استان شتافتند.

خیرجو ادامه داد: با پیام رسانی رسانه‌ها و اقناع افکار عمومی برای رعایت الگوی مصرف از پیک مصرف و تبعات آن گذر کردیم و این از ظرفیت‌های تاثیرگذاری و اعتمادآفرینی رسانه هاست.

بیش از ۳۰ شهر و ۹۹۱ روستای استان اردبیل زیرپوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل قرار دارد و ۴۰۱ هزار نفر در مناطق روستایی استان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مند هستند.