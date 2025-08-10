پخش زنده
تیم ملی ایران در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی رقابتهای بسکتبال جام آسیا به مصاف سوریه خواهد رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال کشورمان آخرین بازی خود را در مرحله گروهی رقابتهای جام آسیا ۲۰۲۵ مقابل سوریه برگزار میکند. این دیدار از ساعت ۲۱:۳۰ امشب یکشنبه ۱۹ مرداد برگزار خواهد شد. با توجه به پیروزیهای ایران در دو بازی قبلی و نتایج دیگر بازیهای گروه B، صدرنشینی ایران در این گروه و صعود مستقیم به مرحله یک چهارم نهایی قطعی شده است. سوریه نیز پس از دو شکست در دو بازی اول، شانسی برای رسیدن به مرحله حذفی نخواهد داشت. سوریه برای هشتمین بار حضور در رقابتهای کاپ آسیا را تجربه میکند. آنها در ۷ دوره حضور قبلی، موفق به کسب سکو نشدهاند و بهترین عملکرد آنها به کسب رتبه چهارم در سال ۲۰۰۱ بازمیگردد. در ۸ تقابل قبلی ایران و سوریه، سهم ایران ۷ پیروزی و سهم سوریه ۱ پیروزی بوده است. دو تیم در دوره گذشته جام آسیا در سال ۲۰۲۲ نیز با هم همگروه بودند که تیم ایران با نتیجه ۸۰ بر ۶۸ سوریه را شکست داد. تیم ملی بسکتبال ایران پس از بازی مقابل سوریه، منتظر مشخص شدن حریف خود در مرحله یک چهارم نهایی خواهد بود. دیدار ایران در این مرحله، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد برگزار خواهد شد.