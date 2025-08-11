همزمان با همایش پیاده روی اربعین حسینی، ۱۳۵۰ تن پسماند در شهر کربلا به همت خادمان ستاد اربعین شهرداری اصفهان جمع آوری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر ستاد اربعین شهرداری اصفهان گفت: در هشتمین روز فعالیت ستاد اربعین شهرداری اصفهان در شهر کربلا، خدمات گسترده‌ای در حوزه نظافت، آبرسانی و پسماند انجام شد، به‌طوری که بیش از ۱۳۵۰ تن پسماند جمع‌آوری و بیش از ۲ میلیون متر مربع از معابر به‌صورت دستی و مکانیزه پاکسازی شد.

سید مهدی عسگری با اشاره به عملکرد روز گذشته ستاد اربعین شهرداری اصفهان در شهر کربلا افزود: جمع‌آوری پسماند در این روز به ۱۳۵۰ تن رسید که شامل پاکسازی معابر به مساحت ۲۲۲۴ هزار متر مربع با کار دستی و ۱۷۹ هزار متر مربع با دستگاه مکانیزه بوده است.

وی افزود: شست‌وشوی معابر به مساحت ۱۶۸ هزار متر مربع با ماشین‌آلات تخصصی محقق شده است.

دبیر ستاد اربعین شهرداری اصفهان تاکید کرد: تانکر‌های آبرسانی با ظرفیت ۵۲۰۰۰ لیتر به خدمت‌رسانی پرداختند و ۱۴ عملیات جرثقیل نیز در محل اجرا شد.

عسگری گفت: توزیع کیسه پلاستیکی در حدود ۱۳۷۰ کیلوگرم و مواد شوینده به میزان ۲۳۵ لیتر در میان مواکب صورت گرفته است.

وی ادامه داد: نظافت سرویس‌های بهداشتی شامل ۱۸۵ چشمه و حمام با ۱۵۵ دوش نیز با دقت ادامه داشته است و آماده‌سازی و نظافت تعلیب با مساحت ۳۰۰ هزار متر مربع همچون روز‌های گذشته به همت تیم‌های شهرداری انجام شد.

دبیر ستاد اربعین شهرداری اصفهان گفت: ثبت نام افراد در پویش نذر حسین به تعداد ۳۲۵ نفر رسید که از این تعداد ۳۳ نفر در شهر کربلا مشغول فعالیت و خدمت‌رسانی به زائران هستند.