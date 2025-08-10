در کنار همه دلدادگان به عشق اباعبدالله (ع) و خدمت به زوار آن حضرت، کارکنان ناوگان حمل و نقل با شور و اشتیاقی وصف ناپذیر، کار انتقال زائران را به استان های مقصد انجام می دهند.

جنب و جوش ناوگان حمل و نقل، برای انتقال زائران به مقصد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با آغاز فرایند بازگشت زائران اربعین به کشور از ساعت صفر بامداد تا 13 امروز، بالغ بر 83 هزار زائر از طریق گذرگاه مرزی مهران به کشور بازگشته اند.

به گفته مسئولان، تدابیر ویژه برای تسهیل تردد و روان‌سازی ترافیک و فرایند خدمت رسانی به زائران در حال انجام است و ناوگان حمل و نقل نیز آماده انتقال زائران به استان های مقصد هستند.