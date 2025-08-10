پخش زنده
امروز: -
سایت فیبا در گزارشی ویژه به درخشش محمد امینی در رقابتهای جام آسیا ۲۰۲۵ پرداخت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تارنمای فیبا در گزارشی ویژه به درخشش محمد امینی، ملی پوش جوان بسکتبال ایران در رقابتهای جام آسیا پرداخت. در این گزارش آمده است: امینی خود را به عنوان ستون آینده بسکتبال ایران معرفی کرده است. او با حضور در رقابتهای بزرگ بین المللی بیگانه نیست، اما این اولین حضور او در رقابتهای جام آسیا است. فوروارد ۲۰ ساله ایران با تاثیر گذاری در تمام زمینهها، عملکرد قدرتمندی در این رقابتها داشته است و در دو پیروزی ایران در کاپ آسیا، میانگین ۱۷.۵ امتیاز، ۷ امتیاز، ۲ پاس گل و ۲ توپ ربایی در هر بازی را به ثبت رسانده است. تاثیر او در دفاع و حمله برای تیم ملی ایران حیاتی بوده است و ایران با کمک او، صدرنشین گروه B شد و مستقیما راهی مرحله یک چهارم نهایی کاپ آسیا شد. بازی در لیگ بسکتبال فرانسه، به پیشرفت مهارتهای امینی کمک کرده است و این پیشرفت، نوید شروع یک عصر جدید در بسکتبال ایران را میدهد. ارسلان کاظمی، هم تیمی با تجربه امینی در مورد او میگوید: محمد چند سال است که برای تیم ملی ایران عملکرد خوبی دارد. اما خیلیها نمیدانند این بازیکنان جوان چقدر میتوانند خطرناک باشند. هر کدام از این بازیکنان میتوانند ۳۰ امتیاز در هر بازی کسب کنند. ما نیاز به درخشش ۲ یا ۳ بازیکن در هر بازی داریم و فکر میکنم شرایط خوبی داریم.
محمد امینی در مورد درخشش خود به سایت فیبا گفت: این اولین حضور من در کاپ آسیا است و خیلی خوشحالم که اینجا هستم. ما تیم خوبی داریم و فکر میکنم میتوانیم به مرحله نیمه نهایی برسیم. تمام بازیها سخت هستند، اما ما روی بازی خودمان تمرکز داریم و فقط برای پیروزی تلاش میکنیم.
تقابل محمد امینی و کرون دی شیلدز در دیدار ایران مقابل سوریه میتواند بسیار مهم باشد. دی شیلدز قدرت امتیاز آوری و بازی سازی بالایی دارد و یک آزمون سخت برای امینی در کارهای دفاعی رقم خواهد زد. ایران به دنبال ادامه دادن به روند شروع بینقص خود است و حرکات انفجاری و قدرت رهبری امینی نقش کلیدی برای ایران خواهد داشت. پیش از تقابل ایران در روز ششم کاپ آسیا ۲۰۲۵ مقابل سوریه، تمام نگاهها به ستاره در حال رشدی دوخته شده است که انرژی جوانی و تجربه بین المللی را با هم ترکیب کرده است. حضور او میتواند تفاوتها را رقم بزند تا تیم ایران دوباره به بالاترین سطح بسکتبال آسیا بازگردد.