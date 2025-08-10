پخش زنده
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به این که فرایند ارزیابی بستههای آموزشی تا پایان مردادماه به پایان میرسد، تأکید کرد: تنها محتوای مورد تایید سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک باید در کودکستانها مورد استفاده قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا شیخالاسلام با اشاره به آغاز فرایند بازنگری و ارزیابی بستههای تربیت و یادگیری با حضور کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، گفت: فرایند ارزیابی بستههای آموزشی تا پایان مرداد ادامه خواهد داشت.
وی افزود: به استناد وظایف مندرج در اساسنامه، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تنها مرجع رسمی و انحصاری تایید و معرفی محتوای تربیت_یادگیری کودکستانها در کشور است.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ادامه داد: بستههای منتخب بعد از ارزیابی تخصصی در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، برای استفاده در کودکستانها در سال تربیتی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ در نامۀ رسمی تا هفته اول شهریور به اطلاع موسسین و استانها خواهد رسید.
معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: مدیرانکل آموزش و پرورش و رؤسای ادارات تعلیم و تربیت کودک در استانها ترتیبی اتخاذ کنند که تنها محتوای مورد تایید سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در کودکستانها مورد استفاده قرار بگیرد. به بیان دیگر، تأکید میشود که فقط محتوایی در کودکستانها باید مورد استفاده قرار بگیرد که در این ارزیابی (تابستان ۱۴۰۴) از سوی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به صورت رسمی اعلام شده باشد؛ بنابراین، محتواهای تاییدشده در سالهای قبل، در صورت عدمتایید در فرایند ارزیابی امسال (تابستان ۱۴۰۴) مجاز به استفاده در کودکستانها نیستند.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک افزود: این سازمان با هیچ یک از ناشران قرارداد و تفاهمنامه امضا نکرده است و هیچگونه توصیهای برای استفاده از تولیدات ناشر خاصی ندارد و تصمیم در خصوص انتخاب بستههای آموزشی از بین بستههای تاییدشده در فرایند ارزیابی امسال را بر عهدۀ موسسین گذاشته است.