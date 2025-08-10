به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: این هفته به مراتب از شدت گرما کم می‌شود.

شعبانپور افزود: بارش‌های پراکنده‌ای که دیشب در استان داشتیم موجب خنک شدن هوا در استان شده است.

کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه این هفته آسمان استان نیمه ابری، گاهی با افزایش ابر همراه است افزود: امشب و فردا دوشنبه شرایط برای رگبار و رعد و برق پراکنده در بعدازظهر و شب درکل استان فراهم است.

شعبانپور گفت: سه شنبه و چهارشنبه ارتفاعات استان با رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی می‌شود و کاهش نسبی دما را در استان خواهیم داشت.

وی بر مصرف درست انرژی تاکید کرد و از مردم استان خواست با توجه به دمای بالا و شرجی بودن هوا، در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند.

به گفته شعبانپور دریا امروز و فردا مواج است و برای فعالیت‌های شنا و صید و صیادی مناسب نیست.