رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در بازدید از خبرگزاری صدا و سیمای استان با قدردانی از تلاش خبرنگاران گفت: اطلاع رسانی و بروز خبرگزاری صدا وسیما درایام سخت به ویژه کرونا ستودنی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سید احمد هاشمی گفت: هفته گذشته در تهران با وزیر بهداشت جلسهای داشتیم که آنجا، بحث پزشک خانواده مطرح شد. موضوعی که قرار بود قبل از جنگ دوازده روزه آغاز بشود و احتمالا با توجه به کمبود منابع، فعلا حالت کوچک شده و مینیاتوری این طرح، در هر استان راه اندازی خواهد شد. البته، یکی دو هفته آینده هم به صورت دقیقتر اطلاع رسانی میشود.
سید احمد هاشمی، شغل خبرنگاری را حساس و سخت و ارزشمند توصیف کرد و گفت: تعامل این دانشگاه با صداوسیما به ویژه در ایام کرونا چشمگیر بوده در ایام کرونا، صدا و سیما خانه دوم ما بود. آموزش و اطلاع رسانی به روز، از خبرهای خوب و از دست رفتن عزیزان از خاطرات بد ما در آن دوران بود.
مدیرکل انتقال خون استان هم گفت: یکی از سرمایههای این اداره کل، اهداکنندگان است که فرهنگ سازی اهدای خون هم بدون رسانهها ممکن نیست.
دکتر حسن نامدار با قدردانی از همکاری صداوسیمای استان در این حوزه گفت: شاخصهای اهدای خون استان، مناسب و بالاتر از میانگین کشوری است.