به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه رقابت‌های تیم‌های بسکتبال ۳ به ۳ کمتر از ۲۳ سال دختران و پسران ایران در روز نخست لیگ ملت‌های جوانان آسیا اعلام شد.

برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۰ مرداد

گروه B مردان

ساعت ۹:۵۵ ایران - چین

ساعت ۱۱:۴۵

ایران - ژاپن

دوشنبه ۲۰ مرداد

گروه A بانوان

ساعت ۱۰:۲۰

ایران - چین

ساعت۱۲:۱۰

ایران - قراقستان

فینال‌ها

بانوان: ساعت ۱۵:۳۵

آقایان: ساعت ۱۶:۰۰

اعضای تیم‌های ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

دختران:

مهلا عابدی

مریم کریم سرمدی

شمیم نوری

مهسا کرانی

عسل نسترن تهرانی

پسران:

پیتر گریگوریان

امیر حسین یازرلو

سید محمد غفاری مازیار

نبی علیرضا شریفی

سحر نجفی، آرمین سلیمان‌زاده و بهرام سعیدیان به عنوان کادر این تیم را همراهی می‌کنند.

تیم‌های بسکتبال ۳ به ۳ دختران و پسران ایران در حال حاضر به ترتیب در جایگاه ۸۰ و ۹۰ رده بندی جهانی کمتر از ۲۳ سال قرار دارند. نمایندگان کشورمان فارق از کسب نتیجه به منظور بهبود جایگاه خود در رده بندی جهانی بسکتبال ۳ به ۳ با برنامه‌ریزی از سال گذشته به این رقابت‌ها اعزام شده‌اند.