برنامه روز نخست رقابتهای بسکتبال ۳ به ۳ کمتر از ۲۳ سال ملتهای آسیا اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه رقابتهای تیمهای بسکتبال ۳ به ۳ کمتر از ۲۳ سال دختران و پسران ایران در روز نخست لیگ ملتهای جوانان آسیا اعلام شد.
برنامه این رقابتها به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۰ مرداد
گروه B مردان
ساعت ۹:۵۵ ایران - چین
ساعت ۱۱:۴۵
ایران - ژاپن
دوشنبه ۲۰ مرداد
گروه A بانوان
ساعت ۱۰:۲۰
ایران - چین
ساعت۱۲:۱۰
ایران - قراقستان
فینالها
بانوان: ساعت ۱۵:۳۵
آقایان: ساعت ۱۶:۰۰
اعضای تیمهای ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
دختران:
مهلا عابدی
مریم کریم سرمدی
شمیم نوری
مهسا کرانی
عسل نسترن تهرانی
پسران:
پیتر گریگوریان
امیر حسین یازرلو
سید محمد غفاری مازیار
نبی علیرضا شریفی
سحر نجفی، آرمین سلیمانزاده و بهرام سعیدیان به عنوان کادر این تیم را همراهی میکنند.
تیمهای بسکتبال ۳ به ۳ دختران و پسران ایران در حال حاضر به ترتیب در جایگاه ۸۰ و ۹۰ رده بندی جهانی کمتر از ۲۳ سال قرار دارند. نمایندگان کشورمان فارق از کسب نتیجه به منظور بهبود جایگاه خود در رده بندی جهانی بسکتبال ۳ به ۳ با برنامهریزی از سال گذشته به این رقابتها اعزام شدهاند.