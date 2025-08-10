"محمود مهرداد شکریه" با حکم حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب شد.

انتصاب محمود مهرداد شکریه به ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین سیمایی صراف بر اساس مصوبه جلسه کمیته انتخاب روسای دانشگاه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و در حکمی امروز ، محمود مهرداد شکریه را برای مدت چهار سال به ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب کرد.

محمود مهرداد شکریه دانش‌آموخته رشته مهندسی مکانیک و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران با مرتبه استاد است.

وی استاد برجسته مهندسی مکانیک به انتخاب فرهنگستان علوم و از دانشمندان یک درصد برتر جهان از نظر ارجاعات علمی بوده است.

مهرداد شکریه تاکنون عنوان استاد نمونه کشوری در سال ۱۳۸۶ و چندین دوره عنوان استاد برتر و پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران را کسب کرده است.

از مهم‌ترین سوابق اجرایی وی می‌توان به تصدی مسئولیت ریاست دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران و معاونت پژوهشی و مسئولیت دفتر ارتباط با صنعت این دانشکده و عضویت در هیات ممیزه دانشگاه‌های علم و صنعت ایران و سمنان اشاره کرد.