پخش زنده
امروز: -
کارآفرین جوان ایرانشهری با سرمایه گذاری و همت و تلاش خود توانسته برای بیس از ۱۶۰ نفر ایجاد اشتغال کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، محسن شه بخش جوان ۲۳ سالهای است که با سرمایه اش کارخانه آرد در ایرانشهر راه اندازی کرده است.
این کارخانه ظرفیت تولید سالانه بیش از ۳۱ هزار تن آرد موردنیازدیگر شهرستانهها علاوه بر ایرانشهر را دارد.
برای راه اندازی این واحد تولیدی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
شه بخش گفت: زمینه سرمایه گذاری در خارج از کشور را داشتم ولی عشق به وطن باعث شد تا برای رونق اقتصادی و اشتغال جوانان منطقهام اینجا کار کنم.
وی افزود: حضور جوانان در سرمایه گذاری برای تولید نه تنها یک فرصت طلایی بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده اقتصادی منطقه است.