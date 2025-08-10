رییس دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت: به زودی طرح پزشک خانواده ونظام ارجاع در شهرستان اسفراین و بام و صفی آباد اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ دکتر اسماعیل فرخی روز یکشنبه در بازدید از خبرگزاری صداوسیما وخدا قوت به خبرنگاران گفت:۱۶ طرح بهداشتی، درمانی و آموزشی این شهرستان در حال ساخت است.

وی افزود: از این تعداد پنج طرح بهداشتی است که براساس برنامه ریزی‌ها دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

فرخی اضافه کرد: سه طرح نیز مربوط به پایگاه‌های اورژانس که با مشارکت خیران در حال ساخت است.

رییس دانشکده علوم پزشکی اسفراین همچنین از بهره برداری مرکز خدمات جامع سلامت شهید شکوهی خبرداد و گفت: برای ساخت این مرکز ۱۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر استانی رییس جمهور و درآمد‌های دانشکده علوم پزشکی تامین و هزینه شده که خدمات درمانی و بهداشتی مختلفی درآن ارائه می‌شود.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسفراین نیز دراین بازدید از جذب ۲۲ نفر نیروی جدید با هدف رفع کمبود بهورز در بخش بهداشت خبرداد و گفت: آزمون بهورزی در مرحله اول به‌صورت کتبی با حضور ۶۱ متقاضی در سال گذشته برگزار شد.

دکتر اسحاق ایلدرآبادی افزود: پذیرفته شدگان پیمودن مراحل مصاحبه، دوره ۲ ساله آموزشی را در مراکز آموزش بهورزی گذرانده و در خانه‌های بهداشت روستایی به کار گیری می‌شوند.