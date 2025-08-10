پخش زنده
سالروز شهادت اولین ایرانی اسیر و آخرین آزاده دفاع مقدس، فرصتی برای یادآوری استقامت، صلابت و ایثار سرلشکر خلبان حسین لشکری است؛ رزمندهای که در دوران اسارت، نماد پایداری ملت ایران شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سالروز شهادت سرلشکر خلبان حسین لشکری، اولین خلبان ایرانی اسیر شده و آخرین آزاده دوران هشت سال دفاع مقدس، بار دیگر خاطره حماسهسازیها و مقاومت بیبدیل این قهرمان ملی را زنده کرد.
سرلشکر لشکری که به دلیل صلابت و ایستادگی کمنظیرش در دوران اسارت، ملقب به “سیدالاسرا” شده بود، نمادی از خودگذشتگی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی به شمار میرود.
سرلشگر خلبان لشگری در سال ۸۸ پس از تحمل سالها درد و رنج دوران اسارت آسمانی شد.