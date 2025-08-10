پخش زنده
امروز: -
۲۳۰ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان اردستان شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس آب منطقهای اردستان گفت: تاکنون ۲۳۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان اردستان شناسایی شده، که از این تعداد در یک سال گذشته ۱۱ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.
الهام الماسی افزود: بر اساس برنامه ابلاغی قرار است امسال نیز ۳۰ چاه غیرمجاز شامل ۱۵ حلقه چاه در دشت اردستان و ۱۵ حلقه چاه در دشت دق سرخ مسدود شود.
وی گفت:در شهرستان اردستان۴۷۰ حلقه چاه دارای مجوز با مصارف مختلف فعال است.
الهام الماسی با بیان اینکه ۹۹ درصد چاههای مجاز مجهز به کنتورهای هوشمند هستند افزود: امسال نصب کنتور هوشمند بر روی ۱۸ چاه در برنامه قرار دارد.
رئیس آب منطقهای اردستان با بیان اینکه ۲۴۳ حلقه چاه کشاورزی با مجموع حجم پروانه صادر شده ۶ هزار لیترآب بر ثانیه را مصرف میکنند، گفت: نیازمند اصلاح الگوی کشت و سیستمهای آبیاری هستیم تا این حجم گسترده از مصرف آب کاهش پیدا کند.