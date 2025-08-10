پخش زنده
۶۶ هکتار زمین به شهرهای شهرستان اردستان الحاق شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس راه وشهرسازی اردستان گفت: در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن ۶۶ هکتار زمین به شهرهای اردستان، زواره و مهاباد الحاق شده است.
سید نورالله عقدایی با بیان اینکه از این میزان الحاق، ۳۹ هکتار زمین در اردستان ۱۷ هکتار در شهر زواره و ۱۰ هکتار زمین در شهر مهاباد است، افزود: تاکنون در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت ۲۶ قطعه زمین واگذار و مابقی اراضی نیز از طریق قرعه کشی اعطا خواهد شد.
رئیس راه وشهرسازی اردستان با اشاره به اینکه طرح احداث محور اردستان- اصفهان در دست اقدام است گفت: ۷ کیلومتر این مسیر باقی مانده که پس از پایان عملیات ساخت پل با تخصیص اعتبار تکمیل میشود.