به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس راه وشهرسازی اردستان گفت: در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن ۶۶ هکتار زمین به شهر‌های اردستان، زواره و مهاباد الحاق شده است.

سید نورالله عقدایی با بیان اینکه از این میزان الحاق، ۳۹ هکتار زمین در اردستان ۱۷ هکتار در شهر زواره و ۱۰ هکتار زمین در شهر مهاباد است، افزود: تاکنون در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت ۲۶ قطعه زمین واگذار و مابقی اراضی نیز از طریق قرعه کشی اعطا خواهد شد.

رئیس راه وشهرسازی اردستان با اشاره به اینکه طرح احداث محور اردستان- اصفهان در دست اقدام است گفت: ۷ کیلومتر این مسیر باقی مانده که پس از پایان عملیات ساخت پل با تخصیص اعتبار تکمیل می‌شود.