سرای ملاحسین با قدمت قاجار در مجاورت راسته بازار کهنه و میدان کهنه و در ارتباط با عناصر شاخص تاریخی و مذهبی قرار دارد که بخشی از یک محور فرهنگی‌تاریخی با اهمیت در هسته اصلی شهر قم محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این سرا از سال ۱۴۰۲ با همکاری شهرداری و اداره کل میراث‌فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در ۳ بخش با بودجه‌ای ۸ میلیارد تومانی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است.

اما این سرای با قدمت پس از دو سال نه تنها رونق نگرفته است حتی کسبه از وضعیت ظاهری آن هم رضایت ندارند.