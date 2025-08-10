در پی حمله اشرار مسلح به خودروی کارکنان انتظامی سراوان و پاسخ متقابل ماموران سه تن از اشرار به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزسیستان وبلوچستان، جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: اشرار مسلح در سراوان حافظان امنیت را که عازم محل حادثه‌ی حادثه اعلامی شهروندان بودند را مورد حمله ناجوانمردانه قرار دادند.

سردار علیرضا دلیری افزود: جان برکفان انتظامی در پاسخ، ۳نفر از مهاجمین مسلح را به هلاکت رسانده و در حال تعقیب مابقی افراد مهاجم هستند.

همچنین یک نفر از مجاهدان پلیس در این درگیری شهید و یک نفر دیگر نیز مجروح و به مرکز درمانی اعزام شد.