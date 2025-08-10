به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی مدیرعامل برق منطقه‌ای باختر در نشست توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اعلام کرد که دومین نیروگاه بزرگ استان مرکزی، شرکت متانول کاوه در زرندیه، امروز به شبکه برق متصل شد.

داودآبادی با بیان این که این نیروگاه در مرحله نخست، ظرفیت ۳۰ مگاوات داشته و در ماه‌های آینده به ۱۵۰ مگاوات توسعه خواهد یافت، گفت: این نیروگاه پس از نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی مانا انرژی در محلات، دومین نیروگاه بزرگ استان محسوب می‌شود.

او افزود: در مجموع ۱۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی به شبکه متصل و در حال تولید برق است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای باختر ابراز داشت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی شده است و بر اساس مصوبات، زمین مناسب به میزان ۳۰۰ مگاوات در استان مرکزی تعیین و ظرف چند روز آینده تحویل خواهد شد.

او افزود: ایجاد دو شهرک صنعتی تخصصی خورشیدی مصوب شده است که یکی به مساحت ۵۰ هکتار در شهر صنعتی دلیجان و دیگری ۲۰ هکتار در شهرک صنعتی ایبک‌آباد.