به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بنیاد ملی علم ایران با هدف تسهیل دسترسی مخاطبان به حمایت‌های مرتبط با خود، بخش‌بندی جدیدی در وب‌سایت خود ایجاد کرده است.

بر این اساس، محققان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت بنیاد ملی علم ایران، حمایت‌های مرتبط با جایگاه علمی خود را درصورتی‌که عضو هیئت‌علمی باشند یا متقاضی پژوهش پسادکتری یا دانشجوی مقطع دکتری، به‌صورت تفکیک‌شده مشاهده کنند.

همچنین حمایت‌ها برای پژوهش شرکت‌های دانش‌بنیان و اساتید متقاضی کرسی و گرنت پژوهشی نیز در این بخش‌بندی قابل مشاهده است.

این اقدام به منظور افزایش سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات و کاهش پیچیدگی‌های جست‌و‌جو در میان حمایت‌ها و فراخوان‌های متنوع انجام شده است.