ستاد اربعین کرمانشاه با هدف هماهنگی جهت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و کاهش اثرات زیستمحیطی در ایام اربعین حسینی بر ضرورت مشارکت زائران به عنوان سفیران حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ستاد اربعین کرمانشاه با شعار «هر زائر اربعین سفیری برای حفظ محیط زیست» در جلسهای با حضور مدیران و اعضای ستاد، برنامههای متعددی برای کاهش اثرات زیستمحیطی مراسم اربعین حسینی تدوین کرد.
با توجه به حجم بالای تردد زائران و فعالیت موکبها در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی، کنترل بهداشت، سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست از مهمترین چالشها در برگزاری این مراسم ملی و مذهبی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمانشاه با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی مختلف، خواستار همافزایی در جهت حفظ پاکیزگی و سلامت محیط زیست در مسیرهای اربعین شد و از زائران خواست تا با مشارکت در پویش «هر زائر اربعین سفیری برای حفظ محیط زیست» از رهاسازی زباله خودداری کنند.
در این جلسه برنامههای متنوعی از جمله برگزاری دورههای آموزشی برای بانیان موکبها و مسافران، تشکیل اکیپهای نظارتی بر مدیریت پسماند، اجرای برنامههای پیامرسانی و فرهنگسازی، توزیع اقلام تبلیغاتی و تشویق عزاداران به ادای نذرهای محیط زیستی به تصویب رسید.
این اقدامات در راستای حفظ سلامت محیط زیست و تضمین برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین حسینی و ارتقای فرهنگ مسئولیتپذیری زیستمحیطی در میان زائران و مردم مسیرهای پیادهروی انجام میشود.