در آیین تجلیل شهردار و شورای اسلامی شهر مهاباد از خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد اعلام شد: رسانه ملی از ارکان اصلی توسعه و خبرنگاران، حلقه ارتباطی مردم و مسئولان در پیشبرد اهداف و رفع مشکلات جامعه هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بابک رستم پور شهردار مهاباد گفت: رسانه ملی به عنوان حلقه ارتباطی بین مردم و مسئولان، نقش چشمگیری در پیشبرد اهدف و اجرای بهتر برنامه‌ها و طرح‌های عمران شهری دارد این مطلب را شهردار مهاباد در مراسم تجلیل از خبرنگاران اعلام کرد.

آرش شهابی رئیس شورای اسلامی مهاباد هم در این نشست با بیان اینکه صداو سیما زبان گویای مردم است گفت: رسانه ملی به خوبی توانسته ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه را در قالب برنامه‌های متنوع و هدفمند منعکس کند.

علی عیسی زاده مدیرکل صدا و سیمای مرکز مهاباد هم تقویت روحیه همدلی و امید بخشی، پیگیری مشکلات مردم و حرکت در مسیر توسعه، عمران و آبادانی منطقه را از اولویت‌های کاری رسانه ملی بر شمرد.

در پایان این نشست از مدیرکل و فعالان حوزه‌های مختلف خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد تجلیل شد.