موکب‌ها، قلب تپنده مسیر اربعین‌اند؛ پایگاه‌هایی که نه‌تنها غذا و آب، بلکه آرامش، امنیت و مهربانی را به زائران هدیه می‌کنند. هر موکب، خانه‌ای بی‌قفل و کلید است که خادمانش با دل‌هایی لبریز از عشق حسینی، بی‌منت به استقبال مهمانان سیدالشهدا (ع) می‌روند.

این خادمان، گمنام‌ترین، اما مؤثرترین یاران اربعین‌اند؛ کسانی که روز و شب، بی‌هیچ توقعی، سفره‌ای از محبت پهن می‌کنند تا زائران، حتی برای لحظه‌ای، سختی راه را احساس نکنند. اربعین، بدون موکب‌ها و خادمان عاشق آنها، تنها مسیری طولانی بود؛ اما امروز، به برکت این خدمت بی‌ریا، به کاروانی از عشق و برادری تبدیل شده است.