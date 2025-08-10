استقبال پرشور زائران اربعین از موکب صاحبالزمان (عج) کوهدشت
موکب داران کوهدشتی با برپایی ۴۰ موکب پذیرای زائران اربعین حسینی (ع) هستند، یکی از این موکبها موکب صاحبالزمان (عج) کوهدشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، موکبها، قلب تپنده مسیر اربعیناند؛ پایگاههایی که نهتنها غذا و آب، بلکه آرامش، امنیت و مهربانی را به زائران هدیه میکنند. هر موکب، خانهای بیقفل و کلید است که خادمانش با دلهایی لبریز از عشق حسینی، بیمنت به استقبال مهمانان سیدالشهدا (ع) میروند.
این خادمان، گمنامترین، اما مؤثرترین یاران اربعیناند؛ کسانی که روز و شب، بیهیچ توقعی، سفرهای از محبت پهن میکنند تا زائران، حتی برای لحظهای، سختی راه را احساس نکنند. اربعین، بدون موکبها و خادمان عاشق آنها، تنها مسیری طولانی بود؛ اما امروز، به برکت این خدمت بیریا، به کاروانی از عشق و برادری تبدیل شده است.
یکی از این مواکب، موکب مردمی و اعظم حضرت صاحب الزمان کوهدشت است، که این روزها به پایگاه خدمت عاشقان حسینی در غرب کشور تبدیل شده است.