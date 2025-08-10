پخش زنده
عملیات اجرایی مرحله اول بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد به پایان رسید مرحله دوم این طرح بعد از برگزاری مناقصه شروع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، طرحی که عملیات اجرایی مرحله اول آن، دیرتر از موعدپایان یافت.
سرپرست دستگاه نظارت مهندسین و مشاورطرح میگوید: پروژه احداث بیمارستان ۳۵۰ تختی در خرداد ۱۳۹۸ شروع شد در حال نهایی شدن فاز اول است و مناقصه فاز دوم به زودی برگزار میشود.
شهریارعصری افزود: بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی حدود ۱۵۰۰ متر مربع و چند بخش دیگر ازجمله اضافه شدن پخش آنژیوگرافی قرار است اضافه شود که بنابر آن نقشه دوباره تغییر داده شد و این تغییرات نقشه ظرف ۲۰ روز انجام شد.
رئیس اداره اجرایی طرح هم درباره زمان شروع عملیاتی اجرایی مرحله دوم این طرح گفت: در همین ماه جاری فاز تکمیلی پروژه برآورد میشه و حدود دوهزار و ۳۰۰ میلیاد تومان برآورد شده است.
میثم میری افزود: ۲۰۰ میلیارد تومان برای پیش پرداخت فاز تکمیلی نیاز است و کل بودجه که برای سال جاری در نظر گرفته شد ۶۳۸ میلیارد تومان است که به موازات این بودجه عملیات شروع میشود.
به گفته نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی مرحله دوم این طرح بعد از اجرای مناقصه شروع خواهد شد.
سلام ستوده گفت: بیمارستان۳۵۰ تختخوابی مهاباد در ۶ طبقه احداث میشود و شامل بخشهای زایمان، بستری عمومی، درمانگاه و بخشهای پشتیبانی وآنژیوگرافی خواهد بود، با بهره برداری از این مرکزبزرگ درمانی، مهاباد به یکی ازقطبهای درمانی جنوب آذربایجان غربی تبدیل خواهد شد.