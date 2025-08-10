پخش زنده
امروز: -
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی کردستان از برپایی هشت موکب توسط انتظامی استان جهت خدمت رسانی به زائران حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت الاسلام مهدویان با بیان اینکه این موکبها در قالب موکب الحسین (ع) و شهدای انتظامی در شهرهای استان راه اندازی شده است گفت: در این مواکب علاوه براسکان و پذیرایی از زائران، خدمات فرهنگی نیز ارائه میشود.
وی با اشاره به عملکرد موفق کارکنان فراجا در خدمتگزاری به زوار اربعین حسینی افزود: پلیس در کنار خدمتگزاری راه اندازی موکبها در حوزههای ماموریتی خود و حفظ و تامین امنیت نیز شبانه روزی تلاش میکند.