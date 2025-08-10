به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت الاسلام مهدویان با بیان اینکه این موکب‌ها در قالب موکب الحسین (ع) و شهدای انتظامی در شهر‌های استان راه اندازی شده است گفت: در این مواکب علاوه براسکان و پذیرایی از زائران، خدمات فرهنگی نیز ارائه می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد موفق کارکنان فراجا در خدمتگزاری به زوار اربعین حسینی افزود: پلیس در کنار خدمتگزاری راه اندازی موکب‌ها در حوزه‌های ماموریتی خود و حفظ و تامین امنیت نیز شبانه روزی تلاش می‌کند.