به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،متن انتصاب همایون اسعدیان از سوی رئیس هیات رئیسه خانه سینما به شرح زیر است :

جناب آقاى همایون اسعدیان

با توجه به استعفاى جناب آقاى على دهکردى از مدیریت عامل خانه سینما به دلیل مشغله حرفه اى و با عنایت به توانایى ها و سوابق ارزشمندتان، ضمن تشکر بابت پذیرش دعوت هیات رئیسه ، جنابعالى رابه سمت مدیرعامل خانه سینما منصوب مى نمایم .

لازم است از جناب آقاى على دهکردى که با آگاهی از مواجهه با دوره ای سخت و دشوار ، همدلانه این مهم را پذیرا شده ، و در دوران مسئولیتشان با حسن خلق و دقت فراوان در انجام امور تلاش فراوانى مبذول داشتند تشکر کنم.

طبیعی است در مسیرپیش رو، هیات رئیسه همچون گذشته همراه مدیر عامل محترم خواهد بود.