معرفی برترینهای تنیس پیشکسوتان
پرونده رقابتهای تنیس پیشکسوتان (M۲۰۰) با معرفی نفرات برتر بسته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با برگزاری دیدارهای نهایی رقابتهای تنیس پیشکسوتان در زمینهای تنیس شهرک امید تهران، نفرات برتر این رویداد معرفی شدند.
نتایج کامل مسابقات:
بالای ۳۰ سال:
قهرمان: حسام یزدی
نایب قهرمان: فرزاد رحیمی
بالای ۳۵ سال:
قهرمان: رضا سیاهپوش
نایب قهرمان: رامین تاج زاده
بالای ۴۰ سال:
قهرمان: امیر سهیل محسنی
نایب قهرمان: مجتبی صدری
بالای ۴۵ سال:
قهرمان: فرید همت آزاد
نایب قهرمان: مرتضی جعفر
بالای ۵۰ سال:
قهرمان: فرهاد مهرآیین
نایب قهرمان: علیرضا مجد آبادی
بالای ۵۵ سال:
قهرمان: احمد امامی
نایب قهرمان: مازیار جعفر بای
بالای ۳۰ سال (دونفره):
قهرمان: فرزاد فرزین مهر – امیر محمد اولیایی
نایب قهرمان: علیرضا مجد آبادی – یزدان طوسی نژاد
بالای ۳۵ سال (دونفره):
قهرمان: حمید رضا اکبری – مهدی بابایی
نایب قهرمان: امیر علی محمودیان – انوشا شاهقلی
بالای ۴۰ سال (دونفره):
قهرمان: مهدی بابایی- اکبر طاهری
نایب قهرمان: امیر علی محمودیان – انوشا شاهقلی
بالای ۴۵ سال (دونفره):
قهرمان: مهدی بابایی- اکبر طاهری
نایب قهرمان: حمید رضا اکبری- بابک حدیدی
بالای ۵۰ سال (دونفره):
قهرمان: بهداد رستگاران – اکبر طاهری
نایب قهرمان: فرهاد مهرآیین- شروین رکوعی
بالای ۳۰ سال – بانوان
قهرمان: میترا ابراهیمی
نایب قهرمان: مینا امیری زاد
بالای ۳۵ سال – بانوان
قهرمان: ندا صدوقی
نایب قهرمان: نیایش احمدی
بالای ۴۰ سال – بانوان
قهرمان: زهره شاکری
نایب قهرمان: شهره عظیمی
بالای ۳۰ سال – بانوان (دونفره)
قهرمان: میترا ابراهیمی- زهره شاکری
نایب قهرمان: فروغ هورفر- ندا صدوقی
بالای ۳۵ سال – بانوان (دونفره)
قهرمان: میترا ابراهیمی- زهره شاکری
نایب قهرمان: سوگل امینیان- سولاله امینیان
مسابقات تنیس پیشکسوتان ۱۳ تا ۱۸ مرداد در دو بخش آقایان و بانوان در زمینهای تنیس شهرک امید برگزار شد. سرداوری این مسابقات بر عهده ندا کاظمی سرداور نشان سفید کشورمان بود و مهدی بهزادپور مدیریت بازیها را بر عهده داشت.