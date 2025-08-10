به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر مینوسپهر با تأکید بر اهمیت بیماری‌های منتقله از راه خون گفت: هپاتیت‌های ویروسی B، C و D از مهم‌ترین بیماری‌هایی هستند که نه‌تنها از نظر بهداشتی، بلکه از ابعاد اجتماعی نیز اهمیت ویژه‌ای دارند.

وی افزود: در صورت عدم شناسایی و درمان به‌موقع، این بیماری‌ها می‌توانند به نارسایی و سرطان کبد منجر شده و در نهایت نیاز به پیوند کبد را ضروری کنند؛ فرآیندی پرهزینه و تهدیدکننده برای جان بیمار.

مینوسپهر با اشاره به راه‌های پیشگیری از هپاتیت اظهار داشت: هپاتیت B با واکسیناسیون و هپاتیت C نیز با درمان‌های دارویی جدید، قابل کنترل و پیشگیری است. گروه‌هایی مانند پرسنل بهداشتی درمانی، پاکبان‌های شهرداری، بیماران همودیالیزی، اهداکنندگان مستمر خون و افرادی که به‌طور شغلی با خون در تماس هستند، باید نسبت به دریافت واکسن هپاتیت اقدام کنند.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان تأکید کرد: افرادی با رفتار‌های پرخطر مانند مصرف‌کنندگان مواد مخدر تزریقی، زندانیان، کسانی که خالکوبی می‌کنند یا روابط جنسی پرخطر دارند نیز در معرض ابتلا به این بیماری‌ها هستند و باید حتماً تحت آزمایش و در صورت نیاز درمان قرار گیرند.

وی ادامه داد: هپاتیت‌های ویروسی در بسیاری از موارد بدون علامت هستند و ممکن است فرد از ابتلای خود آگاه نباشد؛ بنابراین توصیه می‌شود همه افرادی که تاکنون آزمایش مربوط به هپاتیت انجام نداده‌اند، یک‌بار این آزمایش را انجام دهند تا از سلامت کبد خود اطمینان حاصل کنند.