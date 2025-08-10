پخش زنده
استاندار خوزستان در آئین تقدیر از خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیمای خوزستان گفت: قلم شما آینه صداقت و خدمت به مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در این مراسم با تبریک روز خبرنگار با تاکید بر جایگاه رفیع خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی بین دولت و ملت، افزود: خبرنگاران با قلم مسئولانه و نگاه تیزبین خود، نهتنها راوی رویدادها هستند، بلکه با روشنگری و انعکاس صادقانه واقعیتها، به بهبود فرآیند خدمترسانی کمک شایانی میکنند.
وی افزود: در شرایط حساس کنونی، رسانههای متعهد و حرفهای مانند صداوسیمای خوزستان، با تولید محتوای دقیق و امیدآفرین، نقش کلیدی در وحدت ملی و پیشرفت استان ایفا میکنند.
استاندار خوزستان با اشاره به چالشهای پیشروی خبرنگاران در مناطق مختلف خوزستان، قدردانی صمیمانه خود را از تلاشهای بیوقفه آنان در پوشش رویدادهای استانی اعلام و بر ضرورت حمایت بیشتر از رسانههای محلی تاکید کرد.
در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از تلاشهای خبرنگاران و کارکنان خبرگزاری صداوسیمای خوزستان تجلیل شد.