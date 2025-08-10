استاندار و فرمانده سپاه حضرت روح الله با حضور در شبکه آفتاب، روز خبرنگار را تبریک گفتند.

همدلی میدان‌داران، مدیران و خبرنگاران؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی بمناسبت روز خبرنگار با حضور در استودیو خبر شبکه آفتاب این روز را به خبرنگاران تبریک گفت.

زندیه وکیلی خبرنگاران را صدای مردم دانست و افزود: آنان، بال دولت برای پیشبرد برنامه‌ها هستند.

استاندار در برنامه تلویزیونی شرکت کرد و با اشاره به پیشرفت‌ها، طرح و اولیت‌های استان، گفت: تیم مدیرتی استان در بخش‌های مسکن، راه و آب اقداماتی خوبی انجام داده است؛ برای نمونه، در تولید انرژی‌های تجدید پذیر، بطور متوسط هر هفته یک طرح انرژی خورشیدی در استان افتتاح می‌شود.

فرمانده سپاه روح الله نیز با حضور در صداوسیمای استان مرکزی و تبریک روز خبرنگار، گفت: نقش صدا و سیما در شکست رژیم جعلی اسرائیل بسیار پر رنگ و تاثیر گذار بود.

سردار عمومهدی افزود: همدلی میدان‌داران، مدیران و خبرنگاران برای دفاع از ایران اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه در حافظه تاریخ ماندنی شد.