رئیس پلیس راه خوزستان با توجه به شروع موج بازگشت زائران اربعین حسینی از آنها خواست قبل از حرکت در مواکب استراحت کافی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ سعید رحیمی گفت: با توجه به آغاز موج بازگشت زائران از عتبات عالیات تردد در دو پایانه شلمچه و چذابه افزایش یافته است لذا رانندگان برای جلوگیری از حوادث باید توصیههای پلیس را جدی بگیرند.
او با بیان اینکه در چند روز اخیر تصادفاتی در سطح جادههای استان به دلیل خستگی و خوابآلودگی رانندگان رخ داده است افزود: بیشترین حوادث واژگونی خودرو در محورهای آبادان و سربندر رخ داده که از مسئولان آبادان میخواهیم در این مسیرها مواکب فعال باشند تا رانندگان بتوانند با استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.
او از زائران اربعین حسینی خواست با توجه به موج بازگشت زائران به کشور و ترافیک در جادههای منتهی به مرزها، پس از استراحت کافی در مواکب با احتیاط کامل در محورهای مواصلاتی تردد کنند.