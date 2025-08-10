مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: برای ۹ هزار و ۹۸۹ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد تخصیص پروژه صورت گرفته که از این میزان ۹ هزار و ۵۴۷ متقاضی واریز وجه کرده‌اند.

تخصیص پروژه به ۹ هزار و ۹۸۹ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در جلسه شورای تامین مسکن شهرستان مهاباد اظهار داشت: در حال حاضر عملیات اجرایی ۲ هزار و ۸۴۴ واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد در دست اجراست.

وی ادامه داد: در بخش جوانی جمعیت نیز برای ۴۱ خانوار متقاضی تخصیص زمین صورت گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه الحاق به محدوده ۲۰۰ هکتار زمین در شهرستان مهاباد انجام گرفته است، گفت: در بخش شهرک سازی نیز ۶۴ هکتار زمین برای احداث شهرک مسکونی در شهرستان مهاباد تامین شده است.

آرامون با اشاره به پروژه‌های احداث مدرسه در شهرستان مهاباد نیز گفت: ۴ طرح احداث مدرسه در شهرستان مهاباد در دست اجراست که ۲ مورد تحویل موقت به دستگاه بهره‌بردار شده و یک مورد پیشرفت ۹۵ درصدی دارد و یک مدرسه نیز پیشرفت ۴۵ درصدی دارد.

وی افزود: یک کتابخانه نیز در شهرستان مهاباد در دست انتخاب پیمانکار برای پیمان سپاری است و همچنین طرح اجرای محوطه سازی و دیوار حائل ۲ پروژه دیگر در شهرستان مهاباد بوده که در دست اجراست.