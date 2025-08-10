بازدید استاندار آذربایجانغربی از روند ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی
استاندار آذربایجانغربی از روند ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی در مسیر شهرستان نقده تا مرز تمرچین بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی امروز با همراهی رئیس کل دادگستری استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان استانی، از روند ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی در مسیر شهرستان نقده تا مرز تمرچین بازدید کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این بازدید میدانی، ضمن گفتوگو با مسئولان دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و خادمان موکبهای مردمی و اهلسنت، از نزدیک در جریان نحوه خدماترسانی به زائران، تأمین امنیت مسیر، استقرار ایستگاههای امداد و سلامت و وضعیت رفاهی زائران قرار گرفت.
رضا رحمانی همچنین با حضور در مرز تمرچین و بازدید از دو پایانه مرزی تمرچین و حاجعمران، آخرین وضعیت زیرساختها، تسهیلات حملونقل، روند کنترل گذرنامه و تسهیل عبور زائران را بررسی کرده و بر ضرورت رفع سریع نواقص احتمالی و هماهنگی بیشتر میان دستگاهها برای خدمترسانی مطلوب به زائران تأکید داشت.
وی در حاشیه این بازدید، با قدردانی از مشارکت پررنگ مردم و موکبهای مردمی در مسیر نقده تا مرز تمرچین، گفت: همکاری صمیمانه مردم، نهادهای دولتی و گروههای مردمی، جلوهای زیبا از همدلی و وحدت در خدمت به زائران اربعین حسینی است.