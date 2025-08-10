مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد: ۵ مشوق جدید برای سرمایه گذاری در گردشگری و میراث فرهنگی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد رستگاری در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: امکان ایجاد تاسیسات گردشگری و مجتمع‌های ترکیبی تجاری، اداری و گردشگری، تغییر کاربری برخی فضا‌ها بدون پرداخت عوارض و ترخیص تقریبا رایگان ۲۰۰ قلم کالای هتلینگ و گردشگری مثل خودرو‌های مورد نیاز برخی هتل‌ها از جمله این مشوق هاست.

وی افزود: همچنین در این مشوق‌ها پرداخت تسهیلاتی فراتر از تسهیلات صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۸ در نظر گرفته شده که از محل گواهی سپرده خاص و تسهیلات تبصره ۱۵ برای مشاغل کوچک صنایع دستی و بومگردی اختصاص می‌یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ادامه داد: یکی دیگر از مشوق‌ها با هدف ورود گردشگران خارجی نظیر ارائه توریستگاه و آسان‌تر شدن امکان تبادل ارز به ریال و رایزنی با کشور‌های مسلمان و همسایه برای سفر گردشگران به استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به سفر وزیر و معاونان و مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان تصریح کرد: در این سفر از برخی تاسیسات گردشگری بزرگ که منابع استانی برای تکمیل آنها کافی نبود، بازدید صورت گرفت و پیشنهاد شد که ۹۵۰ میلیارد تومان از منابع اعتباری پیشنهادی در وزارتخانه لحاظ شود.

رستگاری اظهار داشت: ۳۰۰ طرح گردشگری در حال احداث داریم که برخی از آنها پیشرفت بالایی دارند و امیدواریم با تسهیلات پیش بینی شده و منابعی که در قانون مطرح است، بتوانیم طرح‌های با درصد بالا را به سرعت به تکمیل برسانیم.