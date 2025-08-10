معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: بیش از ۲۰ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان، تسهیلات ویژه سفر ریاست جمهوری، بین سرمایه گذاران بخش خصوصی توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمود رضا معموری در جلسه کارگروه اقتصاد اشتغال و سرمایه گذاری استان گفت: طرح‌های سرمایه گذاری و اشتغالزایی شرکت‌های خصوصی در زمینه هایی، چون خدماتی، معادن و تولید، دریافت و پس از تایید به بانک‌های عامل برای پرداخت معرفی شود.

وی افزود: اجرای کامل تعهدات بانکی و دستگاهی، پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس جمهور اولویت نخست است.

معموری گفت:تلاش شده این تسهیلات بر اساس سند توسعه و آمایش استان، ارتقای شاخص‌های اقتصادی، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع تبدیلی و تکمیلی و جلوگیری از خام‌فروشی، جذب و هزینه شود.

معاون اقتصادی استاندار تمرکز بر طرح‌های اولویت‌دار، به‌ویژه واحد‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحد‌های راکد را از مهم‌ترین اهداف این روند عنوان کرد و افزود:با تزریق به‌موقع این منابع، شاهد بهره‌برداری و بازگشت واحد‌های صنعتی به چرخه تولید خواهیم بود.