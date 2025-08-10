مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت:تجمع اربعین حسینى ادامه مسیر و راه امام حسین (ع) است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛على اکبر صمیمى در بازدید از موکب دانش آموزى و فرهنگى شهرستان نقده به اهمیت رویداد اربعین حسینى اشاره کرد و گفت: امروز چشمان همه مردم جهان به این رویداد بزرگ است، تجمع اربعین حسینى ادامه راه و مسیر امام حسین (ع) است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربى گفت: امام حسین (ع) چراغ هدایت مسلمانان است، هرکس در این مسیر بر این کشتى سوار شود قطعا نجات خواهد یافت.

صمیمى در رابطه با فعالیت دانش آموزان در موکب هاى اربعین نیز گفت: کل رویداد عاشورا و اربعین یک جریان تربیتى بزرگ است، لحظه به لحظه فعالیت در موکب‌ها با ساعت‌ها کلاس درس در بُعد تربیت برابرى مى کند.

وى گفت: سازمان دانش آموزى در موضوع موکب هاى دانش آموزى برنامه ریزى بسیار خوب و دقیقى را در طى سالیان اخیر داشته و امسال نیز راهبرى موکب هاى دانش آموزى و فرهنگى با این مجموعه تربیتى و اجتماعى مهم است که برنامه هایشان به خوبى در حال برگزارى و اجرا است.