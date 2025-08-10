زائران عاشقی پس از زیارت حرم مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، پیادهروی اربعین حسینی را آغاز میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور جمعیت میلیونی زائران اربعین حسینی ایرانی در عراق، نجف اشرف این روزها به نقطه آغاز سفر عاشقی تبدیل شده است.
به گزارش صدا و سیما مرکز اراک؛ در روزهای منتهی به اربعین حسینی، نجف اشرف حالوهوایی متفاوت به خود گرفته و میعادگاه میلیونها عاشق اهل بیت علیهمالسلام است؛ زائرانی که پیش از حرکت به سوی کربلای معلی، برای عرض ارادت و کسب اذن زیارت، خود را به حرم مطهر امیرالمؤمنین علیهالسلام میرسانند.
بیژن سرانجام معاون ستاد عتبات عالیات کشور گفت: بیشتر زائران، نجف را مقصد اول خود انتخاب میکنند و سپس عازم کربلا میشوند.
سرانجام افزود: نزدیک به ۵۰۰ موکب در نجف اشرف وجود دارد که به زائران ابا عبدالله الحسین خدمت رسانی میکنند و ما نیز روزانه حدود ۲۰۰ هزار پرس غذای گرم تولید میکنیم.