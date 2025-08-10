به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور جمعیت میلیونی زائران اربعین حسینی ایرانی در عراق، نجف اشرف این روز‌ها به نقطه آغاز سفر عاشقی تبدیل شده است.

به گزارش صدا و سیما مرکز اراک؛ در روز‌های منتهی به اربعین حسینی، نجف اشرف حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفته و میعادگاه میلیون‌ها عاشق اهل بیت علیهم‌السلام است؛ زائرانی که پیش از حرکت به سوی کربلای معلی، برای عرض ارادت و کسب اذن زیارت، خود را به حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌رسانند.

بیژن سرانجام معاون ستاد عتبات عالیات کشور گفت: بیشتر زائران، نجف را مقصد اول خود انتخاب می‌کنند و سپس عازم کربلا می‌شوند.

سرانجام افزود: نزدیک به ۵۰۰ موکب در نجف اشرف وجود دارد که به زائران ابا عبدالله الحسین خدمت رسانی می‌کنند و ما نیز روزانه حدود ۲۰۰ هزار پرس غذای گرم تولید می‌کنیم.