به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جلسه هماهنگی پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در شهرستان چایپاره به‌ریاست فرماندار و با حضور امام جمعه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و جمعی از مسئولین در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

حجت الاسلام کریم پور امام جمعه شهرستان در این جلسه در سخنانی پیاده روی بزرگ اربعین حسینی را یکی از بزرگترین رویداد‌های تاریخ عنوان کرد و گفت: خدمت رسانی به عاشقان با عبدالله الحسین (ع) یک افتخار است و ما وظیفه داریم به آنها خدمت کنیم و سعادتی است که در دنیا نصیب همه ما شده که باید به بهترین شکل از آن استفاده کنیم.

وی در ادامه گفت: بزرگترین هدف برپایی مراسم و شعائر دینی مانند پیاده‌روی اربعین حسینی، تأکید بر پیام وحدت، ولایت‌مداری و دینداری صحیح، و مقابله با جهل و نادانی و گمراهی است و باید در تحقق این اهداف والا همه تلاش خود را به‌کار ببندیم.

رضا اقلیمیان فرماندار شهرستان چایپاره نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه شهرستان برای برگزاری مراسم اربعین و ارائه خدمات به زائران حسینی باید در آمادگی مناسب قرار گیرد، خاطرنشان کرد: تمامی ادارات در راستای ارائه هر چه بهتر خدمات به عاشقان امام حسین (ع) اهتمام جدی تری داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت و هماهنگی هر چه بیشتر دستگاه‌ها اظهار داشت: شایسته است با رفع نواقص، بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته در سنوات گذشته، به برپایی هر چه باشکوه‌تر مراسم پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی با مدیریت متمرکز و همکاری ارگان‌های دست‌اندرکار کمک کنیم.