اعزام تیمهای ملی جودو به اردوی مشترک باکو و مسابقات جام آسیا
تیمهای ملی جودو بزرگسالان و جوانان کشورمان از فردا در اردوی مشترک آمادهسازی در باکو حضور خواهند داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیمهای ملی جودو بزرگسالان و جوانان کشورمان از فردا دوشنبه ۲۰ مرداد به مدت ۱۴ روز در باکو در اردوی مشترک آمادهسازی حضور خواهند داشت.
پیمان ترکاشوند، دبیرکل فدراسیون جودو اعلام کرد: در این اردو، ۱۱ ورزشکار ملیپوش به همراه رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی و ایوب رستمی سرمربی تیم جوانان، تمرینات خود را با هدف آمادگی برای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در اندونزی و همچنین رقابتهای کشورهای اسلامی بزرگسالان در ریاض عربستان پیگیری میکنند.
وی افزود: ۱۷ ملیپوش دختر و پسر نوجوان کشورمان ۲۶ مرداد برای حضور در مسابقات جام آسیا به اردن اعزام خواهند شد. فدراسیون در حال پیگیری صدور روادید برای این تیم است و با همکاری سفارت، امیدواریم این مشکل به زودی مرتفع شود.
ترکاشوند گفت: در صورت صدور روادید، دو داور کشورمان؛ داوود نیکبخت و محمود فاضلی نیز برای ارتقاء درجه داوری به سطح قارهای به اردن سفر خواهند کرد.
دبیرکل فدراسیون جودو افزود: بر اساس تصمیم کادر فنی، محمدپوریا بنائیان برای حضور در رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان راهی بلغارستان خواهد شد. با توجه به تعطیلی سفارت بلغارستان در ایران، این ورزشکار برای دریافت روادید به سفارت این کشور در استانبول مراجعه کرده و منتظر پاسخ است.