مربی تیم تراکتورسازی تبریز: بالا ماندن سختتر از بالا رفتن است و ما میخواهیم قهرمانی خود را تکرار کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ ویکو ملتیچ عصر امروز در نشست خبری پیش از دیدار سوپرجام فوتبال ایران که قرار است روز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشود، گفت: بسیار خوشحالم که در شهر زیبای اصفهان هستیم و فردا اولین بازی خودمان را برای شروع فصل انجام میدهیم.
وی افزود: برای این بازی کاملاً آمادهایم و میدانیم چه انتظاراتی از این مسابقه داریم.
ملتیچ ادامه داد: تعدادی از بازیکنان از تیم جدا شدند، اما به جای آنها بازیکنان جدیدی آوردیم که با آگاهی از سبک بازی لیگ ایران انتخاب شدهاند، میدانیم لیگ ایران بسیار قدرتی و پرسرعت است و سعی کردیم بازیکنان تازه وارد را بر اساس همین معیارها انتخاب کنیم.
این نشست در غیبت استقلالیها برگزار شد.
فصل جدید فوتبال ایران دوشنبه شب با رویارویی تراکتور و استقلال در فینال سوپرجام آغاز میشود.
۲ تیم در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مقابل هم به میدان میروند تا بر سر اولین جام فصل بجنگند.