به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سید علی ترابی در نشست با خبرنگاران ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: هدف از روز خبرنگار گرامیداشت و ارج نهادن به خدمات این قشر است که در طول سال نسبت به تنویر افکار عمومی، اطلاع رسانی خدمات نظام به مردم و بیان مسائل و مشکلات موجود انجام وظیفه می‌کنند.

وی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت در یک فضای آرام و بدون تنش امکان پذیر است تصریح کرد: خوشبختانه امروز با همدلی تمامی مسئولین شهرستانی و فعالیت اصحاب رسانه، فضای آرامی در شهرستان حاکم بوده و شرایط مناسبی برای توسعه و پیشرفت وجود دارد.

وی نقش رسانه‌ها را در پیشرفت شهرستان با اهمیت خواند و اظهار داشت: رسانه‌های شهرستان با تلاش و برنامه ریزی می‌توانند ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهرستان را جهت پیشرفت و توسعه در زمینه‌های اقتصادی، تولیدی، کشاورزی، گردشگری و جذب سرمایه گذار معرفی نمایند.

وی در ادامه با بیان وضعیت شهرستان اشنویه در حوزه‌های مختلف از جمله روند پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی، حوزه بهداشت و درمان، حوزه راه، سرمایه گذاری، حوزه آبرسانی، آسفالت راه‌های مواصلاتی، اجرای طرح هادی روستایی، طرح‌های برق رسانی، اتمام و آماده افتتاح پل پوش آباد، طرح‌های مخابراتی، طرح گازرسانی به روستاها، ساخت مدارس و توسعه فضا‌های آموزشی، تکمیل بیمارستان جدید و اماده افتتاح ان، احداث خانه‌های بهداشت روستایی و پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای، ساخت مسکن مددجویی، توسعه فضای ورزشی و احداث سالن‌های ورزشی و چمن مصنوعی در روستاها، احداث منبع‌های ذخیره آب شرب، طرح فاضلاب شهری را به عنوان مهمترین پروژه‌های اجرا شده شهرستان جهت تنویر افکار عمومی و انتشار توسط اصحاب رسانه در این نشست ارائه نمود.

فرماندار افزود: در ۴۰ ماه گذشته بیش از ۳۶۵۰ طرح در حوزه‌های مختلف با اعتبار بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد تومان اجرا و تحویل مردم شده است.

در این جلسه سرهنگ توکلی فرمانده انتظامی شهرستان و سرهنگ سلطانی معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه نیز در سخنانی با تبریک روز خبرنگار از تلاش و زحمات ارزشمند اصحاب رسانه در راستای همکاری با پلیس و امنیت پایدار و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی سپاه قدردانی کردند.