به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، سازمان مقابله با آفات و بلایای طبیعی ترکیه (آفاد) اعلام کرد این زلزله ساعت ۱۹:۵۳ به وقت محلی امروز در دریای اژه به فاصله ۴۹ کیلومتری مرکز بالیکعسیر رخ داده است.

شدت این زلزله به حدی بود که در برخی از مناطق استانبول، بورسا، یالووآ و اسکی شهیر حس شد. گفته می شود این زلزله در بلغارستان، یونان ، قبرس و رومانی نیز حس شده است.

هنوز گزارشی درباره صدمات احتمالی زلزله منتشر نشده است.وزیر کشور ترکیه اعلام کرده است که برسی ها درباره صدمات احتمالی ادامه دارد