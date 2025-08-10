جمعی از بانوان کوی کوثر اراک برای خدمت به زائران اربعین، در مسجد این شهرک موکب راه اندازی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ گروهی از بانوان کوی کوثر اراک در مسجد این شهرک موکب راه اندازی کردند.

به گفته خانم مرادی فرمانده بسیج این مسجد بیش از ۳۰ نفر از بانوان این کوی در مسجد نبی این کوی جمع شده با ایجاد موکب برای زائران اربعین غذا، شربت، چای و لقمه آماده کرده و بین آنان تقسیم می‌کنند.

او افزود: همچنین زائران در صورت نیاز می‌توانند در دو بخش زنان و مردان در مسجد استراحت کرده و سپس ادامه مسیر دهند.

مرادی پخت غذا و تهیه اقلام خورراکی را از محل نذورات اهالی کوی دانست و گفت: در این اقدام خاپسندانه حتی همسران، فرزندان و برادران بانوان نیز حضور دارند و به زائران خدمت می‌کنند.

بیش از ۸۰ موکب اربعین در نقاط مختلف استان مرکزی ایجاد شده و در حال خدمت به زائران اباعبدالله الحسین است.

جاده‌های مختلف استان مرکزی از مسیر‌های اصلی رفت و برگشت از سفر کربلا و پیاده روی اربعین است.