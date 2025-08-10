دبیر: قهرمانان، شناسنامه کشتی ایران هستند
رئیس فدراسیون کشتی گفت: قهرمانان فقط متعلق به گذشته نیستند، بلکه شناسنامه کشتی ایران و سرمایه امروز و فردای کشور هستند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مراسم رونمایی از کتاب «پرافتخارترین سبکوزن ایران»؛ روایت زندگی استاد ابراهیم جوادی، دارنده ۴ مدال طلای جهان و ۱ مدال برنز جهانی در رشته کشتی آزاد، امروز در سالن اجتماعات فدراسیون کشتی برگزار شد.
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در این مراسم با تأکید بر جایگاه ویژه قهرمانان تاریخساز کشتی ایران، اظهار داشت: کشتی برای این قهرمانان است و نسل جدید و آینده باید از زندگی آنان الگو بگیرد، چرا که مسیر موفقیت این بزرگان سرشار از سختی، رنج و تلاش به منظور افتخارآفرینی برای ایران بوده است. ما وظیفه داریم در معرفی این قهرمانان به جامعه کوشا باشیم.
وی افزود: تاکنون چهار کتاب از زندگی قهرمانان کشتی رونمایی شده و امیدوارم این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد. کتاب امامعلی حبیبی قهرمان المپیک و جهان، نهایی شده و به زودی رونمایی میشود. همچنین نگارش کتاب زندگینامه محمدابراهیم سیفپور، علیرضا رضایی، رحیم علیآبادی و چند قهرمان دیگر نیز در دست اقدام است.
دبیر با اشاره به کتاب زندگینامه ابراهیم جوادی، گفت: زندگی این قهرمان بزرگ پر از فراز و نشیب بوده و او در مسیر قهرمانی با سختیهای فراوان روبهرو شده است. روایت این مسیر میتواند برای نسل امروز الهامبخش و الگو باشد.
رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تاریخ شفاهی در فدراسیون، افزود: تاریخ شفاهی کشتی ایران باید گردآوری و مستند شود. اگر ما امروز این کار را انجام ندهیم، بخش مهمی از هویت ورزشیمان را از دست میدهیم. نسل آینده باید بداند این مدالها و افتخارات چگونه و با چه سختیهایی به دست آمدهاند.
وی با بیان اینکه قهرمانان فقط متعلق به گذشته نیستند، بلکه شناسنامه کشتی ایران و سرمایه امروز و فردای کشورند، گفت: این کتابها فرصتی است تا مردم و بهویژه جوانان با الگوهای واقعی آشنا شوند. باید این روایتها را صادقانه و بدون اغراق به مردم منتقل کنیم تا الهامبخش باشند.
دبیر همچنین بر نقش خانوادهها و مربیان در شکلگیری شخصیت قهرمانان تأکید کرد و افزود: پشت هر قهرمان، خانوادهای صبور و مربیانی فداکار ایستادهاند که سالها بیادعا تلاش کردهاند. پرداختن به این بخشها در کتابها، تصویر کاملتری از مسیر موفقیت قهرمانان ارائه میدهد.