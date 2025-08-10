مطالبات گندمکاران برای فروش ۱۶۰ هزار تن محصول تا پایان شهریور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی از خرید ۱۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان خبر داد و گفت: این میزان گندم از طریق ۳۱ مرکز خرید فعال در سطح استان جمعآوری شده است.
ملکی با اشاره به ادامه روند خرید تا پایان شهریور افزود: فرآیند خرید گندم همچنان ادامه دارد و کشاورزان میتوانند محصول خود را تا پایان این ماه تحویل دهند.
او گفت: مبلغ کل خرید انجامشده تاکنون ۳،۳۵۰ میلیارد تومان بوده است.
وی در پایان افزود: بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و باقیمانده آن نیز در روزهای آینده به حساب آنان واریز خواهد شد.