خرید تضمینی سه و نیم همت گندم؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی از خرید ۱۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان خبر داد و گفت: این میزان گندم از طریق ۳۱ مرکز خرید فعال در سطح استان جمع‌آوری شده است.

ملکی با اشاره به ادامه روند خرید تا پایان شهریور افزود: فرآیند خرید گندم همچنان ادامه دارد و کشاورزان می‌توانند محصول خود را تا پایان این ماه تحویل دهند.

او گفت: مبلغ کل خرید انجام‌شده تاکنون ۳،۳۵۰ میلیارد تومان بوده است.

وی در پایان افزود: بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و باقی‌مانده آن نیز در روز‌های آینده به حساب آنان واریز خواهد شد.